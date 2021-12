Geen voorstellingen, wel een circus-to-go: ‘Zo kunnen mensen circussfeer mee naar huis nemen’

Om de teleurstelling voor de Etten-Leurse bevolking én het verlies aan inkomsten enigszins te compenseren staat er op eerste, tweede en derde kerstdag een circus-to-go wagen, helemaal aangekleed in kerstsfeer met circushekjes, verlichte guirlandes en muziek. Clown Erico maakt kinderen blij met ballonfiguren en vuurkorven zorgen voor warmte.



,,We worden een afhaalpunt van circusartikelen, zoals souvenirlampjes voor de kinderen, popcorn en zuurstokken, warme en koude dranken, erwtensoep, alles wat je normaal in het circus kunt kopen. Zo kun je de circussfeer mee naar huis nemen want er zijn geen tafels en stoelen. Meer dan dit mogen we niet doen, maar zo kan ik toch de band met Etten-Leur in stand houden.”