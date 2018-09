Geen smartlappentent, maar wel een smartlappenroute

Chapeau Events (de organisatie achter de afgelopen 2 edities) is onlangs van eigenaar veranderd en de nieuwe eigenaar van Chapeau Productions - Roel van Nunen - heeft aangegeven dat hij het voor dit jaar niet meer rond kan krijgen. "De voorbije periode heeft veel energie en geld gekost. Ook nog investeren in een groot feestweekend is te risicovol. Ik wil niks overhaast doen. We slaan gewoon een jaartje over." Van Nunen kijkt graag vooruit naar 2019. "Als het aan mij ligt, keert het festival dan terug in het tweede weekend van oktober. Zo was het altijd en zo willen we het graag houden. De horeca die met ons mee wil doen, is van harte welkom. Samen kunnen we er weer een geweldig feest van maken."