Geen sauna meer in Etten-Leurse klassen, zegt wethouder

De afgelopen weken zijn alle luchtbehandelingsinstallaties in de betrokken gebouwen nagelopen. Sommige knelpunten konden al worden aangepakt door de instellingen van die installaties aan te passen, zegt Van Aert. ,,Op een aantal plekken sprong de nachtventilatie niet aan. Het systeem zou in de nachtelijke uren hard moeten werken om zoveel mogelijk lucht te verversen. Dat gebeurde nog niet overal, maar nu dus wel.”

Installaties die in staat zijn de temperatuur te regelen, bleken bovendien niet altijd ingesteld om dat ook daadwerkelijk te doen. Ook dat is aangepast.

Frisse lucht

Daarnaast bleken verschillende installaties bij erg hoge of juist lage buitentemperaturen over te schakelen op het (bijna) volledig hergebruiken van de lucht ín gebouwen. ,,Dat wil je niet, want dan krijg je die hoge CO2-concentraties. Je wilt juist verse lucht van buiten binnenhalen, altijd. Zeker nu we ook nog over het coronavirus na moeten denken. Dus ook dat is aangepast.”