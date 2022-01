Geen optocht, maar wat kan wel? Opties voor carnaval nog omgeven door onzekerheid

Oliebollen­bak­kers laten zich niet uit het veld slaan: ‘Klanten komen gericht oliebollen kopen’

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het is wat druilerig deze dinsdagochtend, zowel op de Markt in Zevenbergen als op het Van Bergenplein in Etten-Leur. Maar de oliebollenbakkers laten zich niet uit het veld slaan. Sterker, het is business as usual, ondanks de lockdown.

29 december