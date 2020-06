Geen nieuwe besmettingen Contrefort, quarantaine in twee woongroepen opgeheven

ETTEN-LEUR - In twee van de drie Contrefort-woongroepen die recent in quarantaine gingen, is aangepast bezoek vanaf woensdag weer mogelijk. Zorginstelling Avoord stelde de quarantaine in nadat een bewoonster van één van de groepen besmet bleek met corona.

Het gaat om drie woongroepen voor mensen met dementie, die bepaalde gemeenschappelijke ruimtes delen. Omdat besmette bewoners daar mogelijk contact hadden met hun ‘buren’, gingen alle drie de woongroepen in Etten-Leur in quarantaine.

Twee weken klachtenvrij

Ongeveer een week na de eerste positieve test werd in dezelfde woongroep een tweede besmetting geconstateerd. Beide coronapatiëntes hebben milde klachten en krijgen zorg in hun eigen woongroep. De zes bewoners daar moeten nog even wachten op bezoek. Pas als beide besmette bewoonsters twee weken klachtenvrij zijn en de overige bewoners in die periode niet ziek worden, komt het einde van de quarantaine ook voor hun deel van Contrefort in zicht.

Maar in de andere twee woongroepen is dat punt dus bereikt, zegt woordvoerder Dennis Roos. ,,Daar moesten we afwachten of er binnen de incubatietijd geen nieuwe besmettingen zouden komen. Dat gebeurde niet, dus mogen deze groepen ‘open’.”

Fijn voor de bewoners, maar vooral ook voor hun naasten, zegt Roos. ,,We zien hoe moeilijk mensen het vinden om hun naaste, soms toch in de laatste levensfase, niet op te kunnen zoeken.”

Bezoek is overigens nog wel aan regels gebonden, zoals dat op alle locaties van Avoord het geval is. Elke bewoner mag maximaal twee keer per week bezoek ontvangen, maximaal twee personen per keer. En: in totaal niet meer dan zes vaste bezoekers per bewoner.