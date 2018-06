Geen jeugdbrandweer in Etten-Leur, vrijwilligers al erg zwaar belast

ETTEN-LEUR - De vrijwillige brandweer in Etten-Leur heeft het zo druk dat er geen mogelijkheid is voor de begeleiding van jonge potentieel aanstormende brandweerlieden.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Daarin wordt ingegaan op diverse opmerkingen vanuit de raad die betrekking hebben op de kadernota 2019-2022.

Zware belasting

Jonger geleerd is ouder gedaan geldt ook voor de brandweer. Het is belangrijk om jongeren te interesseren voor een functie binnen het korps, vinden ook B en W. "Maar de zware belasting voor de vrijwilligers is al jaren onderwerp van gesprek. Laten we de vrijwillige brandweer niet nóg zwaarder belasten", stelt het college.

Brandweerwerklieden hebben vaak een betaalde (parttime) baan en het blussen van branden doen ze daar bij. Vrijwillig. Wil je een jongere begeleiden, dan moet je met de jongelui, op zaterdagen of op een extra avond, naar wedstrijden, lessen en oefeningen. Dat kost veel tijd. "Dat krijgen we op dit moment niet voor elkaar in Etten-Leur", staat in de raadsbrief.

Geen animo

Brandweerlieden oefenen al wekelijks een avond. De spuitgasten rukken daarnaast nog een keer of vier per week gemiddeld uit. Veel van de vrijwilligers zijn daarnaast nog actief met overige brandweeractiviteiten en cursussen. "Ik heb het gisteren voorgelegd aan onze mensen - dertig personen - maar daar is geen animo voor. En vooral geen tijd", zegt teamleider Christian Timmers. "We hebben ook een ander leven naast de brandweer. Een thuisfront ook."

Volgens de teamleider van de vrijwillige brandweer in Etten-Leur heeft een jeugdbrandweer ook niet dié meerwaarde die bijvoorbeeld een open dag of een gerichte wervingsactie heeft. "Ik heb niet de precieze cijfers paraat, maar vanuit de jeugdbrandweer blijft maar een beperkt percentage hangen. De afgelopen twee jaar hebben we echter via onder meer de open dag acht tot tien mensen aan ons weten te binden", aldus Timmers.