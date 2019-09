Geen gewonden bij botsing tussen twee auto's in Etten-Leur

Et­ten-Leur koploper met prijs bouwleges: Fracties: ‘Onderzoek of het goedkoper kan’

6:06 ETTEN-LEUR - Etten-Leur is één van de vier duurste gemeenten in de provincie als het gaat om leges voor bouwvergunningen. Onderzoek heeft uitgewezen dat je voor het bouwen van een huis in de ene gemeente duizenden euro's meer betaalt dan in de andere.