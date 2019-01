Geen gebrek aan plek, wel aan bouwers in Etten-Leur

De Stichting Carnavalsoptocht (SCO) trok in aanloop naar de vorige Carnaval bij de gemeente aan de bel wegens een gebrek aan bouwplaatsen in Etten-Leur; het voortbestaan van de optocht zou zelfs in gevaar zijn. Toenmalig wethouder Van Hal ging met de bouwclubs om tafel en er werd gekeken naar loodsen aan de Slotlaan en de Penningweg, maar daarna bleef het lang stil.

Laag pitje

De fractie van Leefbaar Etten-Leur stelde daarom deze week vragen over de stand van zaken, met het oog op het snel naderende leutfeest, maar een telefoontje naar de SCO leert dat de huisvestingskwestie helemaal niet meer speelt. ,,De gemeente treft daarbij geen enkele blaam”, vindt voorzitter Wouter de Koning. ,,Die heeft het keurig gedaan. We hadden al twee locaties waar we op korte termijn bouwers konden plaatsen, maar vervolgens haakten de bouwclubs zelf af.”

In de loods aan de Slotlaan was plek ingeruimd voor CV De Durstampers, vertelt De Koning. ,,Die wilden weer actief worden op het moment dat ze bouwplek hadden, maar op het laatste moment bleek dat ze toch niet genoeg mankracht hadden om weer aan een wagen te bouwen.” Bij CV Wittegeiut, vorig jaar nog goed voor de tweede plek bij de grote wagens, werd de stekker uit de hele vereniging getrokken. ,,Momenteel is er dus wel plek, maar hebben we zelf geen bouwclubs om die aan te bieden", vat De Koning samen. ,,De kwestie staat dus even op een laag pitje.”

Kwantiteit

Voor de gemeente lijkt daarmee de kous voorlopig af, maar de SCO had het graag anders gezien. ,,We hebben dit jaar vijf wagens in de optocht, dat is er eentje minder dan vorig jaar. We zien dat jongeren Carnaval tegenwoordig anders beleven, en dat er minder motivatie is om aan zo'n wagen te bouwen", constateert De Koning. ,,Bestaande bouwclubs blijven gewoon hun ding doen, maar de aanwas van onderaf wordt wel minder.”

Vooralsnog is het niet nodig om wagens van buiten Stijlorenrijk en ut Zwaajgat mee te laten rijden. ,,En kwalitatief staat er alsnog een mooie optocht, maar op een bepaald moment moet je ook de kwantiteit op niveau zien te houden.”

Tussencategorie