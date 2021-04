Geen garanties, maar Etten-Leur gaat door het vuur om hitteprobleem scholen voor zomer op te lossen

Het is een hoofdpijndossier voor Van Aert, maar de ergste hoofdpijn wordt ervaren in de scholen. Door docenten en leerlingen, die last hebben van oplopende temperaturen en andere problemen met de klimaatregelinstallatie. Dat probleem speelt nog steeds in vier brede scholen (Voortouw, Pijler, Vleer en Overkant) en speelde in de Sonnate, maar daar is het al opgelost.