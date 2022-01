Geen fysieke bedreigingen, maar toon verhardt: ‘Dat vuile tuig bij gemeente Etten-Leur, allemaal de nek....’

Menmoerhoe­ve kan z’n ei niet kwijt

ETTEN-LEUR - Bij de Menmoerhoeve in Etten-Leur scharrelen dertig kippen rond; die leggen elke dag zo’n twintig eieren. Nu de horeca nog dicht is en er veel minder aanloop is, blijft het bedrijf aan de Zundertseweg regelmatig met een deel van die eieren zitten.

