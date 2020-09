Geen carnaval? Het MaMi-spektakel gaat in ieder geval wél door

Waarin, waarmee of hoe? Dat wordt, zoals gebruikelijk, rond de elfde-van-de-elfde bekendgemaakt. Dat MaandagMiddag Spektakel werd ooit in het leven geroepen door Jac van Dongen, waard van café De Klomp en Anton van Dorst, toenmalig voorzitter van De Stijloren. Zij vonden dat het maar een dooie boel was op carnavalsmaandagmiddag in Etten.



Klompklanten en Stijloren staken de koppen bij elkaar en de eerste recordpoging werd meteen een succes. Ruim 3000 Etten-Leurenaren sloten in carnavalskledij de gelederen in een polonaise over de Markt. En de MaMi-traditie, later vol met records, zag het levenslicht.