Geen buitenzwembad bij Banakker Etten-Leur

Eis 2 jaar cel voor man die bijna politieau­to van de weg reed: ‘Ik zag helemaal geen auto!’

6 juni ETTEN-LEUR/BREDA - Met een snelheid van 150 of 160 kilometer per uur stuurde een Litouwer op de A58 naar links. Alleen, daar reed al een politieauto. De twee bestuurders hadden al een hele achtervolging achter de rug, van Hazeldonk naar Etten-Leur, met snelheden tot 220 kilometer per uur. Maar de verdachte was donderdag ijskoud: ,,Ik had helemaal geen auto gezien.’’