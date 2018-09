Geeft Vincents Bed & Bistro té veel kleur aan Etten-Leur?

ETTEN-LEUR - Wie over de Markt in Etten-Leur loopt, kan er niet meer omheen. De gevel van Vincents Bed & Bistro is geel geschilderd. Het is bedoeld als knipoog naar het verleden van Vincent van Gogh in Etten-Leur, de plek waar hij zijn talenten ontdekte. Maar niet iedereen is te spreken over de 'dominante' kleur op de Markt.

Jan Karel Fikke, eigenaar van Vincents, wil dat Etten-Leur vaker in verband wordt gebracht met de kunstschilder. Hij hoopt dat als mensen Vincents zien, denken aan Van Gogh of zelfs aan zijn olieverfschilderij Het gele huis. ,,We kunnen allemaal wel in de middenmoot blijven hangen, maar ik vind het goed om ook iets te doen wat afwijkt. Dit geeft kleur aan Etten-Leur", vertelt de eigenaar.

'Té dominant'

Fikke wil dat mensen naar het pand kijken alsof het kunst is. Het moet tot nadenken aanzetten, zegt hij. En dat lukt, want sommige inwoners van Etten-Leur struikelen over het geel. ,,Het is afschuwelijk", begint Frans Klep zijn verhaal. Samen met zijn broers heeft hij jarenlang een bouwbedrijf gehad waarmee hij zijn passie voor kleuren kon uiten door te schilderen. Dat geel kan niet in zijn ogen en vreet aan hem. ,,Ik vind het té dominant vergeleken met de naastgelegen panden. Je kijkt alleen nog maar naar het geel."

Uit nieuwsgierigheid heeft hij aan bekenden gevraagd wat zij van de metamorfose vinden. ,,Veel durven er niet voor uit te komen, maar sommigen zeggen ook: als het object ergens anders zou staan, prima, maar niet op de Markt in Etten-Leur. Verf dan de voormalige Kosterswoning geel, maar dan wel een paar tinten lichter."

Wat vindt Welstand?