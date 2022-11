Gedupeerden willen geld zien van failliete autoverkoper: ‘Maar ik heb er een hard hoofd in’

Automobi­list rijdt met 139 over 50 kilometer­weg in Et­ten-Leur: 89 kilometer te snel

ETTEN-LEUR - Een automobilist reed zondagavond wel erg hard over de Vosdonk in Etten-Leur: op de 50 kilometerweg reed de bestuurder maar liefst 139 kilometer per uur. Daar werd de hardrijder gestopt door politieagenten, die op dat moment net met een snelheidscontrole bezig waren.

6 november