'Gat in dak zwembad Etten-Leur, maar geen paniek'

Gobbens maakte donderdagochtend deel uit van een groepje zwemmers dat bezig was met Fit Bewegen. "We hadden net wat baantjes gezwommen en waren begonnen met onze oefeningen. Kort na half 10 hoorde ik wat gerommel. Dat was natuurlijk de wind die tekeer ging op het dak. Plotseling voelde ik de wind waaien. De vlag binnen begon te wapperen en er vielen wat bladeren en ander vuil naar beneden. Toen zag ik dat er een gat in het dak zat. De lichtkoepel was losgewaaid. We werden meteen verzocht om het bad te verlaten, maar hebben ons programma voort kunnen zetten in het instructiebadje. Geen paniek. Goed opgelost", aldus Gobbens.

Een woordvoerster van de gemeente kan het incident bevestigen. "Door de harde wind is een lichtkoepel, op het dak van het 25-meterbad, naar opzij op het dak gewaaid. Omdat we geen enkel risico wilden nemen voor de gasten, is gelijk het bad ontruimd. Dit is ordelijk en vlot verlopen. Om 12.30 uur kon er weer gezwommen worden nadat een plaatselijk bouwbedrijf het dak had hersteld," licht zij toe.

Komend voorjaar sluit zwembad De Banakker (bijna 60 jaar oud) de deuren en wordt het nieuwe waterparadijs aan de Parklaan in gebruik genomen. Volgens de gemeente heeft het loswaaien van de lichtkoepel niets te maken met achterstallig onderhoud. "Het onderhoud van de Banakker staat in het teken van de veiligheid van de gebruikers. De veiligheid staat altijd voorop. Op geen enkel moment was er sprake van een dreigende situatie."

Op vrijdagochtend was volgens Gobbens het achterste gedeelte van het 25-meterbad opnieuw afgesloten. "Ik vermoed uit veiligheidsoverwegingen omdat ook de achterste lichtkoepel stormschade opgelopen zou kunnen hebben." De gemeente kon dit verder niet bevestigen.