Garagebox als werkplek? Het kan in Etten-Leur

Buren vliegen elkaar vaker in de haren in Et­ten-Leur

6:00 ETTEN-LEUR - Buurtbemiddelaars van Surplus Welzijn in Etten-Leur hebben het afgelopen jaar hun handen meer dan vol gehad aan het oplossen van conflicten tussen buren. In 2018 hebben ze in 93 ruzies bemiddeld, terwijl in de jaren daarvoor het aantal zaken rond de 75 lag. Dat betekent een stijging van bijna 25 procent, zo blijkt uit het jaarverslag van Surplus.