Gamko: Al zestig jaar een begrip in de horeca

Of je nu in een luxueuze club in het Midden-Oosten bent of in horecagelegenheid De Boterhal in Breda, de gekoelde dranken komen uit de koelingen van Gamko. ,,Ben je in een horecagelegenheid, sportkantine of hotel, dan staat daar in de meeste gevallen een koeling van ons", vertelt Michel Heijkoop, algemeen directeur. Dat kan onder andere een flessenkoeling, fustenkoeling of bierkoeling zijn.



Gamko is vernoemd naar de uitvinder van de bierkoeler, de heer Van Gammeren. Zijn naam mengde hij met het woord koeling, daaruit kwam Gamko.