Gaat Onur K., verdacht van viervoudige familiemoord Etten-Leur, vertellen wat er in de woning is gebeurd?

Een avondklok in Brabantse steden? Antwerpen voerde er deze zomer een in: dit waren de effecten

6 oktober Niet meer 's avonds laat de straat op: in delen van Brabant, waaronder Breda, klinkt de roep om een avondklok. In de strijd tegen het coronavirus voerde Antwerpen deze maatregel al eerder in. Met succes. Toch waarschuwt de Vlaamse hoogleraar psychologie Maarten Vansteenkiste terughoudend te zijn. ,,Zo'n klok wordt sterk geassocieerd met vrijheidsberoving."