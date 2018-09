Gaat de Vuelta ook door Etten-Leur?

De Vuelta gaat op vrijdag 21 augustus 2020 in Utrecht van start. Daarnaast moet er die zondag een etappen met start en finish in Breda verreden worden. D66 Etten-Leur ziet een kans om de gemeente internationaal op de kaart te zetten, op toeristisch en sportief gebied.

Middelen

Daarom vraagt burgerraadslid Jurrien Cerneus of de gemeente Etten-Leur contact heeft gehad met Breda over het binnenhalen van de Vuelta naar deze regio. ,,Deelt het college het standpunt van D66 Etten-Leur dat de Vuelta voor Etten-Leur een positieve bijdrage kan leveren?" Verder wil hij weten of er acties zijn ondernomen en of het college bereid is om daar middelen voor beschikbaar te stellen.