Fri-Jadoterrein kreeg ándere vuile grond in plaats van schone grond, Etten-Leur wil spoed achter oplossing

voor de rechter Duiven lagen aan de basis van een langlopend conflict in Tilburg: ‘Maar die achterruit ging per ongeluk kapot’

BREDA/TILBURG - Op het politiebureau hield hij zijn kaken nog op elkaar, tegen de rechter in Breda biecht de 26-jarige Tilburger op dat hij de achterruit van een auto kapot sloeg. ,,De politie is steeds minder te vertrouwen. Die maken het allemaal erger. En het was niet eens een flinke klap. Volgens mij was het raam gewoon zwak.”

10 januari