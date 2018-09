Fred van Leer niet op de catwalk van Etten-Leur, maar in het ziekenhuis

VideoETTEN-LEUR - Fred van Leer, de bekendste stylist van de Nederlandse televisie, moest zaterdag tot shock van de organisatie en het publiek verstek laten gaan bij een modepresentatie van Pretty4You in Nieuwe Nobelaer Etten-Leur. De charmante en immens populaire stylist, presentator, coach, schrijver en online influencer zou volgens organisator Dyon Hagenaars van DCmodels in het ziekenhuis liggen.

,,Ik weet er het fijne ook niet vanaf. Wij zijn ook verrast. Ik hoor net dat SBS Shownieuws het ook gemeld heeft. Eveneens zonder te weten wat er aan de hand is met Fred."

Bij Jolanda Gordeijns, de nieuwe eigenaresse van de modezaak aan de Oude Bredaseweg, kwam de stoom nog net niet uit de oren. ,,Vreselijk!" Toch had de organisatie in kort tijdsbestek een vervanger voor Van Leer kunnen regelen: de bekende make up artist en hairstylist Mari van de Ven. ,,Zo kunnen we er toch nog een hele gezellige avond van maken", aldus Gordeijns, die zaterdag tussen de bubbels door een keur aan bekende modemerken presenteerde. Zondag was van Leers manager Conny Schalke Bax niet bereikbaar voor een toelichting. Het bleef ook uitzonderlijk stil op Twitter, Facebook en Instagram.

Vervangen

Het viel in eerste instantie niet mee voor Van de Ven om Van Leer te vervangen. ,,Fred is Fred en ik ben Mari", zei hij zelf, bijna verontschuldigend. Gekleed in het zwart en met groene gympen ("Ik kom net terug van een bruiloft") laat Van de Ven blijken dat hij houdt van een mix van stijlen. Er waren zaterdagavond bij de korte modeshow en de meet & greet bij Pretty4You veel bezoekers die de adviezen van Van de Ven ter harte namen. ,,Het is gedurfd en het staat je beeldig", zegt hij tegen een meisje dat het pashokje uit komt. Maar ik zou een maatje groter nemen." Veel nieuwe items uit de nieuwe collectie gingen vlotjes over de toonbank. Van de Ven moest zelf even bijspringen achter de toonbank om de tasjes voor de fashionistas te vullen en van een strikje te voorzien. Al was het alleen maar voor de foto.

Make-up

Van de Ven verzorgt al jaren het haar en make-up van BN'ers als Yolanthe Sneijder Cabeau en Wendy van Dijk. In Etten-Leur liet hij zich zaterdagavond nog ontvallen dat hij op dit moment bezig is met een maken van een videoclip met Jan Smit. Nee, een theatertour zit er net als bij Fred van Leer nog niet aan te komen. "Ik ben druk genoeg." Van Leer zou vanaf 14 september starten met een tour van maar liefst 41 shows. De meeste daarvan zijn al lang (zo goed als) uitverkocht. Dat geldt ook voor zijn one-man-show in Etten-Leur op 10 oktober.