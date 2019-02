Fraude? Begin er maar niet aan: speurders Werkplein West-Brabant succesvol, mede dankzij tips burgers

De vakgroep fraudepreventie van het Werkplein Hart van West-Brabant onderzoekt sinds 2017 jaarlijks ongeveer duizend van dit soort signalen en met succes: in 2017 leidde dat in 33 procent en afgelopen jaar in 40 procent van de onderzoeken tot het afwijzen, stopzetten of aanpassen van de uitkering. Dat leverde deze jaren een geschatte, fictieve, besparing op van in totaal 7 miljoen euro.