Frans Buiks (1935-2015) was een groot verteller over het boerenleven in deze streek

Zo’n 25 jaar lang trokken Leurenaar Frans Buiks en zijn vriend Wim Jacobs (68) gemiddeld twee keer per week langs rommelmarkten in binnen- en buitenland. ,,Wij vonden elkaar in het verzamelen van spullen met een geschiedenis”, zegt Jacobs. ,,Ik verzamelde al vanaf mijn achtste jaar. Frans verzamelde sinds 1975 en dan vooral materiaal uit de agrarische sector. Eerst vanuit de familie, want hij had zelf een tuinbouwbedrijf, en al gauw ging hij elders op zoek naar spullen met een verhaal.”