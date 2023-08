Frank schreef boek over Leurse slager Govert (25), vermoordde hij in 1898 nou wel of niet Jaan (26)?

Gerda schreef schrijnen­de verhalen over Krabbebos­sen: ‘Kinderen zagen slechts heel af en toe hun ouders’

RIJSBERGEN/ETTEN-LEUR - ‘Nóóit meer schrijf ik een boek’ dacht Gerda Godrie (79) toen ze haar vorige af had. Tot ze een artikel las in BN DeStem over de geschiedenis van de Krabbebossen. ,,De volgende dag ben ik begonnen.” Het leidde tot een boek met anekdotes en trauma’s.