Fracties steunen Etten-Leur in twist met bouwbedrijf, maar hopen op snelle oplossing

Deze week werd bekend dat Van Wijnen Groep de gemeente dreigt met een dwangsom van 1 miljoen euro, wanneer het college blijft weigeren de opdracht voor de bouw aan het bedrijf te gunnen. Het is het volgende hoofdstuk in een slepende zaak. De aannemer uit Baarn was in 2017 de enige serieuze inschrijver op de aanbesteding, maar het bod van 13,5 miljoen (medio 2018) overschreed het gemeentebudget van 10,5 miljoen ruimschoots. De raad verhoogde dat budget vervolgens in oktober 2018, maar tot een akkoord kwam het het afgelopen jaar niet. Volgens de gemeente is het bod van Van Wijnen, nog altijd boven het budget, niet marktconform en zou erop ingaan een ‘reëel risico op staatssteun’ opleveren.