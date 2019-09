Fotograaf maakt Van Goghportretten na met echte mensen

Roem is op meerdere manieren te meten. In aantal verkochte werken, bijvoorbeeld. Of hoeveel bezoekers je weet te boeien. Het fortuin dat je door je roem hebt vergaard. Maar misschien is het toppunt wel dat het noemen van je voornaam voldoende is. Er is maar één Rembrandt. Bij Johan denkt iedereen aan die legendarische nummer 14. En Vincent, dat is natuurlijk onze eigen West-Brabantse Van Gogh. Rembrandt en Johan kenden roem en fortuin tijdens hun leven, waar het bestaan van Van Gogh getekend werd door tragiek.