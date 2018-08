Foto-wedstrijd Cirkel van het leven in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Etten-Leur wacht eind 2020 een groot cultureel project, de Cirkel van het Leven, dat mensen in Etten-Leur en omgeving op alle creatieve raakvlakken samenbrengt. In de aanloop daarnaar start begin september een foto-wedstrijd waaraan iedereen tot 20 december mee kan doen.

De organisatie van het hele project is in handen van stichting Art2gether. De inspiratiebron voor het fotoproject is het beeldmateriaal van de grootste fototentoonstelling ter wereld, 'The Family of Man.'

Buiten de vrije inschrijvingen nemen er in totaal zeshonderd leerlingen van de KSE en het Munnikenheide College en de foto-verenigingen in de gemeente aan het project deel. De leerlingen exposeren respectievelijk in het eigen schoolgebouw en in de Lambertuskerk. De foto-verenigingen en de inwoners die aan de fotowedstrijd meedoen, zullen mogelijk exposeren in de Nieuwe Nobelaer.

In dat gebouw worden eind 2020 ook de uitvoeringen van de Cirkel van het Leven gegeven. Op beeldende en creatieve wijze worden foto's als projecties verwerkt in een samenspel van verschillende kunstvormen zoals bijvoorbeeld muziek, zang, dans, poëzie en belichting.

De fotowedstrijd gaat uit van zeven thema's: oorsprong en geboorte, liefde en familie, spel feest en muziek, religie en rituelen, werk, eenzaamheid verdriet oorlog en honger (lijden) en ouderdom en dood (vergankelijkheid). De inschrijving is vrij. Foto's kunnen geupload worden via een link die vanaf september te vinden is op de website van Art2gether.

Zodra cultureel centrum de Nieuwe Nobelaer klaar is voor sloop zullen de grote kale ruimtes klaar worden gemaakt voor de uitvoeringen van de Cirkel van het leven. Dit is dan meteen het laatste culturele evenement in dit gebouw.