Te­ge­lom­ruilac­tie van gemeente Etten-Leur onverwacht succes

7:02 ETTEN-LEUR - Lichte paniek zaterdag bij de Etten-Leurse wethouder Ron Dujardin, toen bleek dat meer Etten-Leurenaren dan verwacht hun tuintegels bij tuincentrum Life & Garden kwamen omruilen voor plantjes. Maar de plantjes waren op. Geen probleem, aldus de wethouder die ‘s middags een kijkje kwam nemen in het tuincentrum: ,,Waarschijnlijk hebben we nog wel budget, we nemen die mensen gewoon mee in de actie.’’