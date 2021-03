Forum voor Democratie boekt nipt grootste winst in Etten-Leur, gevolgd door VVD en D66

Grote verliezers in Etten-Leur waren de PVV (-3,2 procent), het CDA (-4,1 procent), de SP (-4 procent) en GroenLinks (-3,4 procent). Van de kleine partijen was JA21 de meest opvallende: 2,6 procent van het aantal kiezers stemde op deze nieuwe partij.

Historie

In 2017 won de VVD de verkiezingen glanzend met ruim een kwart van de stemmen, namelijk 26,2 procent. De partij die op de tweede plek eindigde was de PVV en het CDA belandde op derde plaats. SP, GroenLinks en D66 waren in 2017 de daar opeenvolgende partijen. De opkomst in Etten-Leur was in 2017 79,68 procent.