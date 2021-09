Forse uitbreiding Lidl Etten-Leur wekt ook weerstand in Hoeven: ‘Verpletterd en misleid’

‘Uitgewerkt, in samenwerking met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, de provincie en het waterschap Brabantse Delta', zoals Lidl aan de omwonenden heeft geschreven, maar zó is het niet volgens de Etten-Leurse wethouder Ger de Weert: ,,Het is een plan van Lidl zelf.” En volgens de provincie wekt die zin in de brief aan de omwonenden ‘mogelijk een verkeerde indruk.’