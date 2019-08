Forse stijging ziektekosten minima Etten-Leur

Kappen is kwestie van veel wikken en wegen in het Liesbos in Breda

12:34 BREDA - ,,Vergelijk het met een moestuintje. Daar moet je soms ook het een en ander weghalen om de rest te laten groeien'', legt boswachter Floris Hoefakker van het Liesbos uit. Staatsbosbeheer is hier maandag gestart met boswerkzaamheden. In totaal zo'n tweeduizend kubieke meter aan bos wordt verwijderd. De klus moet in oktober geklaard zijn.