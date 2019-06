Forse stijging ozb Etten-Leur lijkt van de baan: Hoe kon dat zo gebeuren?

LeukeDin­gen­Dag Et­ten-Leur is ‘hartver­war­mend’

23 juni ETTEN-LEUR - Zondag was op het Unitasterrein in Etten-Leur de negende LeukeDingenDag. Er zijn weinig organisaties die hun naam meer eer aandoen. Het enige dat ze doen, is voor honderden kids een leuke dag organiseren. Het zijn allemaal kinderen die om diverse redenen uit huis zijn geplaatst, en voor wie een dag onbezorgde fun bepaald niet vanzelfsprekend is. Deze zondag kwamen er zo'n driehonderd met hun begeleiders naar Etten-Leur, waar alles voor hen uit de kast werd getrokken.