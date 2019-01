Forse cheque voor Vrolijke Ruitertje in Etten-Leur

Het bedrag was door sponsors van een autorally naar de Noordkaap bij elkaar gebracht. Nog nooit ontving het Vrolijke Ruitertje zo'n hoog bedrag, zei waarnemend voorzitter Henny Blom na de overhandiging in manege De Belle in Etten-Leur. De cheque werd overgedragen door Hans Vermoolen, leider van de viermansequipe die met twee auto's de tocht naar het hoge noorden ondernam. "Gestart in Haaksbergen, door Zweden van zuid naar noord, een stukje Finland, daarna Noorwegen en zo naar de Noordkaap", legt Vermoolen uit. "En weer via Finland terug. We zijn van 3 tot en met 13 januari onderweg geweest. Vlakbij de Noordkaap was het -4 en regende het. Volgens de mensen daar uniek voor januari en mogelijk tekenend voor de klimaatverandering. Ik was daar eerder in januari, toen was het -37."

Vermoolen laat zich vaak sponsoren met dergelijke evenementen, en zet zich daarbij altijd in voor een doel met kinderen. "En alle sponsorgeld gaat daarheen. Alle kosten van de rit betalen we zelf." Het Vrolijke Ruitertje bestaat sinds 1991, en is opgericht door ouders van gehandicapte kinderen. "Op dit moment hebben we 32 leden en veertig vrijwilligers", weet Blom. "We rijden een keer per week in De Belle, en een keer in Hoogerheide. Die eigenaren stellen hun manege belangenloos voor ons ter beschikking. We hopen dat dit bedrag genoeg is voor twee goede pony's voor onze kinderen. Gezien het speciale karakter van de ruiters is bepaald niet ieder dier daar geschikt voor." Vermoolen schiet ook op dit punt te hulp: "Tijdens de rit ontmoetten we een ex-springruiter, die we over ons sponsordoel vertelden. Die man heeft een enorm netwerk in Nederland, en hij gaat helpen om geschikte dieren voor het Vrolijke Ruitertje te vinden."