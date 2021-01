Fors meer meldingen in coronatijd voor Etten-Leurse boa's

Klachten over illegale vuilstort? Dat waren er in 2019 190 en vorig jaar 302. Het aantal meldingen over loslopende honden steeg van 11 naar 34, over verkeerd geparkeerde caravans werd vorig jaar 60 keer gemeld (31 in 2019) en de parkeercontroleurs werden 168 keer in stelling gebracht door klagers (in 2019 was dat 116 keer).