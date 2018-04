Fors meer geld maar ook meer werk voor gemeenten

ETTEN-LEUR - Gemeenten krijgen de komende jaren fors meer geld van het Rijk. Voor Etten-Leur loopt het op tot 4,7 miljoen in 2021. Het lijkt een mooi cadeautje maar wethouder financiën Jan van Hal waarschuwt: ,,We ontvangen nu een portemonnee met geld, maar het boodschappenlijstje volgt nog."

Volgens Van Hal is het een bijzondere situatie. Normaal gesproken krijgen gemeenten in mei bericht van het Rijk over de uitkering uit het gemeentefonds, in de zogeheten meicirculaire.

Meer werk

,,Voor het eerst in de geschiedenis komt het Rijk nu met een maartcirculaire", stelt Van Hal. ,,De cijfers zijn heel positief. Dit jaar krijgt de gemeente Etten-Leur zeven ton extra, volgend jaar 2 miljoen, in 2020 een bedrag van 3,5 miljoen en 4,7 miljoen in 2021." Toch maakt de wethouder een kanttekening. ,,We krijgen als gemeente meer werk op ons bord. We weten alleen nog niet precies wat. Dat krijgen we waarschijnlijk in mei te horen van het Rijk."

Addertje onder het gras

En daar zit volgens Van Hal het addertje onder het gras. ,,Als gemeente Etten-Leur zijn we bang dat hetzelfde gebeurt als in 2015 met het Sociaal Domein. Het extra werk wordt over de schutting gegooid. Volgens het Rijk kunnen gemeenten goedkoper werken, dus we vrezen dat we voor dat extra werk misschien maar 75 procent van het Rijksbudget krijgen. Vraag is of de extra inkomsten de extra uitgaven wel dekken." Het is een aanname geeft Van Hal toe. Er is nog niks bekend. ,,Ik wil alleen voorkomen dat we ons rijk rekenen, terwijl we misschien straks wel geld tekort komen."

Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft de cijfers nog niet volledig doorgerekend en kan daarom niet zeggen hoeveel geld daar extra binnenkomt. ,,Wel deelt Moerdijk de zorgen van Etten-Leur. We maken hetzelfde voorbehoud", stelt een woordvoerder van de gemeente.

Knelpuntenpot