Foodstock strijkt neer in Etten-Leur

,,Wanneer dit een succes wordt, is de kans groot dat het een jaarlijks terugkerend event wordt", zegt Bart Tops. De organisatie van dit hippe en kleurrijke festival is in handen van FT Productions uit Valkenswaard. ,,In Etten-Leur is steeds meer te beleven en wij vinden dat Foodstock hier perfect op aansluit. Belangrijke voorwaarde is dat we een mooie natuurrijke locatie kunnen vinden die goed te bereiken is, dat is met het Brabantpark meer dan gelukt."