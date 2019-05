Foodstock en Woodstock festival Brabantpark afgelast

Bestuur streekom­roep verweert zich: ‘Gesjoemel met gemeen­schaps­geld? Verre van dat’

6:06 ETTEN-LEUR - Het bestuur van streekomroep Ons West-Brabant vraagt de vier aangesloten gemeenten om in vier jaar tijd 850.000 euro gemeenschapsgeld over te maken, bovenop de 320.000 euro die de omroep in die periode al krijgt van het rijk. Enkele dagen later wordt de eigen meerjarenbegroting neerwaarts bijgesteld en heeft de omroep nog ongeveer 1 ton steun nodig. Bestuurslid Gerd Putter licht toe.