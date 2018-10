Financiële positie Etten-Leur onder druk, maar ambities zijn er te over

Dat en veel meer blijkt uit de begroting die B en W van Etten-Leur donderdagmiddag hebben gepresenteerd. De jaren 2018 en 2019 zijn mager en de bodem van de algemene reserve is bereikt. "We moeten dus stevig met de raad van gedachten wisselen over de wijze waarop we er in slagen de komende jaren gezond te blijven", vat burgemeester Miranda de Vries samen.

Toch is er geld voor investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte (twee miljoen), reconstructies van de Attelakeseweg en de Spoorlaan, een nieuwe Stationsomgeving en, als gezegd voor de verlaging van het vastrecht afval.

Nu betaalt een huishouden 197 euro. Dat bedrag zou door tegenvallers (opbrengsten papier en plastic) in 2019 op 207 euro uitkomen. Dat bedrag is inclusief zes keer lediging van de restafvalcontainer (zes euro per keer) en het storten van een halve kuub grof afval bij de milieustraat (12,50 euro).

Wie niets aanbiedt bij de milieustraat én het aantal ledigingen - bij wijze van voorbeeld - beperkt toe drie, die bespaart 30,50 per jaar op het vastrecht. Inwoners kunnen dus zelf de kosten in de hand houden door beter te scheiden. In totaal stijgen overigens de tarieven voor allerlei heffingen met 1,6 procent (inflatiecijfer).

Hoewel er sprake is van een achterstand bij de voorbereiding van enkele (andere) bouwprojecten, staat er voor 2019 concreet een aantal nieuwbouwprojecten op het programma. Het gaat daarbij om in totaal 275 huizen: 72 sociale huurwoningen (Withof en de Streek), 58 middeldure huurwoningen (Campinaterrein/Wilhelminalaan en Markt 13, voorheen de Aldi), 45 koopappartementen (Stationsplein en Van Bergenplein) en honderd koopwoningen aan de Streek en in de omgeving Brabanlaan/Wilhelminalaan (oude melkfabriek).

