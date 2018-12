‘Fikkie’ steeds vaker gebruikt om ex dwars te zitten

ETTEN-LEUR/BREDA - Dieren die de dupe worden van een scheiding van oud-geliefden. De Dierenopvang in Breda signaleert een trend. ,,Vroeger hadden we dat twee of drie keer per jaar, nu zitten we al tegen de twintig", zegt teamleider Ralph Smit.

,,Een stel gaat uit elkaar, de ene partner neemt de hond mee, maar houdt het na weken voor gezien. Hond moet weg en wordt naar ons gebracht", zegt Smit. ,,Of voor de deur van de ex gezet. Zo van zoek het maar uit. We hebben zelfs iemand gehad die beweerde dat er bij haar was ingebroken om de hond terug te bezorgen. Het huisdier wordt gebruikt om de ex dwars te zitten.”

Buitenland

Wat dit jaar ook opvalt is de toename van het aantal uit het buitenland meegenomen honden, die hier niet blijken te kunnen aarden. Asiels zoals die in Breda zaten tot voor kort vol met Staffordshire-achtige honden. Wie een ander soort hond zoekt, of door emotie gedreven is, gaat te raden in het buitenland.

Quote We hebben hier honden uit het buitenland zitten die achter alles aangaan wat beweegt. Zoals auto's. Ralph Smit, Dierenopvang Breda

Maar die dieren zijn nogal eens niet goed gesocialiseerd, of gewend hun eigen boontjes te doppen. Met andere honden in een roedel, in Nederland, gaat dat dan wel goed. Smit: ,,Maar we hebben hier honden zitten, zoals Floris, die achter alles aan gaat wat beweegt zoals auto's, die zich uit hun halsband bevrijden zodra dat maar mogelijk is en de baas vervolgens een halve of hele dag achter zich aan laten lopen. Maar ze laten zich moeilijk vangen.”

Ziektes

Bijkomend zorgwekkend probleem zijn de ernstige besmettelijke ziektes die die dieren mee kunnen nemen uit het buitenland. Smit: ,,Tot 2017 hadden we tien jaar lang geen parvo binnen het asiel. Dit jaar is dat al twee keer voorgekomen. En het is een ziekte waar ze dood aan kunnen gaan.”

Het asiel ving in 2018 tot nu toe 410 honden en 1129 katten op. Dat waren meer katten, maar minder honden dan het jaar daarvoor. Smit wijt dat aan de chips waarmee honden geregistreerd zijn en social media, waardoor honden sneller met de baas herenigd worden.

Volledig scherm Bertje, een van de Staffordshire-achtige honden in de Dierenopvang in Breda. Daar worden dieren opgevangen uit diverse gemeenten als Oosterhout, Breda en Etten-Leur en sinds kort ook uit Moerdijk. © Dierenopvang Breda

Opmerkelijke gasten dit jaar waren Wokkel, de kat met een ernstige vergroeiing van de ruggenwervel en de wolhandkrab, die in tegenstelling tot Wokkel nog wél aan de Oude Baan verblijft tot een plek voor hem gevonden is in een gespecialiseerde instelling.