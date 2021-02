Fietsers botsen in Etten-Leur: één gewonde

De melding van het ongeval kwam in eerste instantie binnen op een verkeerd adres: op de Oude Liesboslaan in Breda. Toegesnelde politie reed per toeval langs de juiste locatie van het ongeval op de Liesbosweg bij Etten-Leur. Over de precieze toedracht van het ongeval is niets bekend. Een fietser raakte gewond, maar het is niet bekend of deze is overgebracht naar het ziekenhuis.