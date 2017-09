Fietser raakt gewond tijdens oversteken kruising Vossendaal met Hoevenseweg

Veiligheid centraal in pop-up store in Etten-Leur

22 september ETTEN-LEUR - Even loeit de sirene van de brandweerwagen op volle sterkte. Niet te lang, want er is helemaal geen brand aan de Markthof 21 in Etten-Leur. Wel een pop-up store waar de veiligheidsregio aandacht vraagt voor de brandveiligheid in de woning. Burgemeester Heleen van Rijnbach opent de tijdelijke winkel. Ze stapt met schwung uit de brandweerwagen alsof het de Gouden Koets is.