Fietser aangereden op Guido Gezellelaan in Etten-Leur

Vriendschap 'Onze band is altijd sterk geweest'

4 december Nikki Höcher-Rasenberg (31) uit Waalwijk en Inge Blok-Rasenberg (32) uit Etten-Leur groeiden samen op in Wagenberg. De meiden zijn naast zussen ook dikke vriendinnen. In het afgelopen jaar verloren zij hun beide ouders, waardoor de onderlinge band nog sterker is geworden.