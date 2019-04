Fietser aangereden in Etten-Leur, hulpdiensten massaal ter plaatse

Gunay Akkaya uit Et­ten-Leur te gast in De Ochtend Show to go: haar dochters zitten al jaren vast in Turkije

28 april Maandag 29 april zijn Gunay Akkaya en Tim Akkerman te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en Jorgen Raymann en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.