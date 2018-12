Feestkraker ‘Ivanhoe’ van Rob van Daal is voor jong en oud: ‘Mensen moeten meer knuffelen’

Van Daal (56) brengt, hoopt hij zelf, nog voor kerstmis het nummer Ivanhoe uit. “Muziekliefhebbers die al een tijdje meegaan zullen het nog wel kennen als populaire televisieserie van vroeger. Maar er zit ook een dancegedeelte in, zodat we de link leggen tussen jong en oud. Vandaar die rollator...”



Ivanhoe is een carnavalskraker, maar toch ook vooral een feestnummer, aldus zijn vriendin en manager - maar vrijdag vooral figurante - Nikki. “Als we straks klaar zijn in het bos, gaan we naar binnen. Gaan we daar het snellere deel van het nummer opnemen.”