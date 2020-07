Feest bij Contrefort, alle woongroepen zijn weer coronavrij

Contrefort bestaat uit drie woongroepen voor mensen met dementie en valt onder zorginstelling Avoord. Avoord plaatste alle groepen ongeveer een maand geleden in quarantaine, nadat bij een bewoonster het coronavirus was vastgesteld.

Al snel bleek ook een tweede bewoonster in dezelfde woongroep besmet met het virus. Beide vrouwen konden in hun eigen groep verzorgd worden, hadden relatief milde klachten en maken het goed.

Twee weken klachtenvrij

Nadat de incubatietijd voor het virus was verstreken en in de andere woongroepen geen gevallen waren opgedoken, werd de quarantaine in die twee groepen eind juni al opgeheven. De bewoners van de groep waar het virus de kop opstak moesten nog wachten tot iedereen daar twee weken klachtenvrij was.

Nu is het zover. Ook in deze woongroep mogen bewoners sinds donderdag weer ‘gewoon’ bezoek ontvangen, al blijft het advies om anderhalve meter afstand te houden van kracht.

Het is gevierd met taart in de ochtend en hapjes in de middag

,,Dit is fantastisch nieuws voor deze bewoners en voor hun naasten”, zegt Avoord-woordvoerder Dennis Roos. ,,Het is gevierd met taart in de ochtend en hapjes in de middag. En de accordeonist die tijdens de quarantaine regelmatig kwam spelen in de tuin, is daarvoor bedankt met een kleinigheidje.”