Fans van natuurijs in Etten-Leur en gemeente Moerdijk moeten voorlopig nog geduld hebben

,,Dat duurt dus toch nog wel eventjes. Maar kriebelen doet het zeker. Zoals ieder jaar als er een periode van vorst aanbreekt”, zegt voorzitter Martin Breuer van de Klundertse IJsclub.

Schaatsbaan

Zijn club heeft zo'n 920 leden die ieder jaar weer staan te trappelen om de ijsvloer te betreden. En dan het allerliefste op natuurijs. Maar als dat niet lukt wordt er een uitstapje gemaakt naar de schaatsbaan in Breda.

Voor de korte termijn mikken de ijsmakers in Klundert op een ondergespoten terreintje aan de Vestkant. Daar is zaterdag 300 kubieke meter water op gespoten. Doordat de grond nog niet stijf bevroren was is een deel van dat vocht weer weggelopen. Toch konden Breuer en de zijnen zondagmorgen tevreden constateren dat hun moeite niet voor niets was geweest.

IJsplakkaat

,,Er lag al een leuk ijsplakkaat. Maar we zien nu al dat het overdag boven nul is. En 's avonds komt de temperatuur pas tegen elf uur onder nul. En dan vriest het ’s nachts ook net geen zes graden. Als het zo doorgaat duurt het nog dagen voor we genoeg ijs hebben. Om nog maar niet te praten over mogelijke sneeuwval. Want dat voorkomt het verder aanvriezen van de ijslaag helemaal.”

Naast de pogingen om een ijsbaan te maken in Klundert zijn in de gemeente Moerdijk inmiddels ook terreinen voor schaatsbanen in Noordhoek en Standdaarbuiten onder water gezet. Verder zijn er ook nog ijsclubs in Fijnaart, Zevenbergen en Willemstad.