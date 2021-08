Familie van trucker die motoragent doodreed werd bedreigd, man uit Etten-Leur opgepakt

Interview Ton Metselaar is de nieuwe voorzitter van buurthuis de Linde Et­ten-Leur: ‘Pak eens door, heb wat lef’

31 juli ETTEN-LEUR - Geen zorgen, hij is niet van plan om de huidige gebruikers uit het buurthuis te jagen. Wat hij wél wil is nadenken, met iedereen die wil, over de functie van een buurthuis over pakweg tien jaar: ,,Zijn we dan nog aan het bingoën of aan het koersballen? Ik heb mijn twijfels.”