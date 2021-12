Facebook ontploft: parkeren voor bezoek in Etten-Leur wordt ingewikkelder en vooral ook duurder

Op de dag van de glorieuze race van Max wordt Max uit Et­ten-Leur geboren, we've got our own champion!

ETTEN-LEUR - Opa gaf de aanzet. Ouders Dieuwertje en Hein twijfelden, maar deden het uiteindelijk toch: hun pasgeboren zoon, zondag geboren, noemden ze Max. ,,We've got our own champion.”

