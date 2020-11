Extra zonneparken in Etten-Leur? De kans is klein

ETTEN-LEUR - Het zonnepark langs de A58 levert inmiddels stroom aan het net, in 2021 komt er een nieuw park op de voormalige vuilstort in de polder. De kans dat er daarna nog meer zonneparken in Etten-Leur komen is klein, geeft wethouder Kees van Aert aan.

,,Deze twee parken staan op grond waar je anders niets mee kunt”, zegt Van Aert. ,,Eentje pal naast de snelweg, de ander op vervuilde grond. Dat is ook ons beleid: zonneparken willen wij alleen op plekken waar je geen goede andere opties hebt. We willen bijvoorbeeld geen zonnepanelen op landbouwgrond of in plaats van natuur.”

En buiten de twee genoemde parken ziet Etten-Leur op dit moment nauwelijks locaties waar de komst van een zonnepark geen andere opties in de weg zou zitten. ,,Er is dan eigenlijk nog maar één plek waar we misschien mogelijkheden zien”, zegt ambtenaar Jac Beekers, nauw betrokken bij het lokale duurzaamheidsbeleid.

Dat is een nog onbekende locatie die de gemeente mogelijk in wil richten als retentiegebied: een gebied waar je water op kunt vangen bij stevige regen, om wateroverlast elders in de omgeving te voorkomen. ,,Die functie zouden we eventueel kunnen combineren met een zonnepark.” Maar verder ziet Etten-Leur op dit moment geen mogelijkheden meer voor zonneparken.

Wel zon-op-dak

Dat betekent trouwens niet dat de gemeente geen kansen meer ziet voor zonne-energie. Integendeel: Etten-Leur verwacht dat zo’n beetje alle duurzame energie die er hier de komende tien jaar bij komt uit zonnepanelen zal komen. Die zullen alleen niet in zonneparken op de grond staan, maar vooral op grote daken van bedrijven en organisaties liggen.

Zestien gemeenten in onze regio hebben samen afspraken gemaakt over het uitbouwen van de hoeveelheid duurzame energie die in West-Brabant wordt opgewekt. Vóór 2030 moet er in onze regio zo’n 2 TWh (terrawattuur) aan schone elektriciteit bij komen uit grote zon- en windprojecten. In een Regionale Energie Strategie is afgesproken hoe en waar die energie moet worden opgewekt.

Tienduizenden panelen

Los van bestaande projecten en vergevorderde plannen moet er in Etten-Leur nog zo’n 28 GWh aan duurzame energie-opwek bij komen, de komende negen jaar. En die moet vrijwel geheel uit zon-op-dak komen. Dat komt neer op ruim 97.000 extra panelen op kleine daken en bijna 150.000 panelen op grote daken.

Etten-Leur staat overigens niet alleen in die keuze om voor duurzame energie nu vooral in te zetten op ‘zon op dak’. In heel West-Brabant zullen gemeenten de komende jaren hard op zoek gaan naar daken met ruimte voor zonneprojecten, bijvoorbeeld bij boeren en op industrieterreinen. De ambitie? Dat in 2030 zo’n 25 procent van alle ‘grote daken’ vol ligt met zonnepanelen.

De kans op verzet vanuit de omgeving is bij zulke projecten veel kleiner dan bij de komst van windmolens of zonneparken. En: er zijn gewoon nog heel veel lege daken beschikbaar.

Niet de makkelijke weg

Dat maakt van de ‘zonnedakenroute’ nog niet de makkelijke weg, waarschuwt Beekers. ,,Die doelstelling om in 2030 panelen op 25 procent van de grote daken te hebben klinkt niet zo spectaculair. Maar: lang niet elk dak is geschikt. Sommige bedrijven weigeren pertinent panelen op hun dak, andere daken zijn niet sterk genoeg om het gewicht te dragen. Als je kijkt naar hoeveel daken je in de praktijk daadwerkelijk in kan zetten, moet je 80 procent van díe daken beleggen met panelen. Zo bekeken is dit echt een stevige opgave.”

Zeker omdat de gemeente weinig middelen heeft om de komst van die panelen af te dwingen. De meeste daken zijn immers van particulieren en ondernemers, die zelf tot de conclusie moeten komen dat ze meerwaarde zien in panelen.

Beekers: ,,Wij als gemeente moeten die stap dus zo interessant, makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken. Zeker voor bedrijven, die vaak grote daken bezitten en waar we dus de grootste stappen kunnen zetten. Wij praten nu veel met ondernemers en andere overheden om te kijken hoe we dit zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Bedrijven willen ontzorgd worden, zeker in een crisis waarin ze al over genoeg dingen na moeten denken. Maar ieder bedrijf en elk dak is anders, dus het blijft uiteindelijk maatwerk per bedrijf en locatie.”

Goede voorbeeld

In de tussentijd probeert de gemeente zelf het goede voorbeeld te geven, zegt wethouder Van Aert. ,,We hebben de verouderde panelen op het stadskantoor vorig jaar vervangen, het aantal is toen ook uitgebreid. Zo liggen er ook panelen op bijvoorbeeld de Banakker en een aantal scholen. Ondanks onze beperkte middelen proberen we toch het aantal panelen op onze eigen gebouwen steeds uit te breiden.”

De eerste tussentijdse evaluatie van de Regionale Energie Strategie staat gepland in de eerste helft van 2023. Dan bekijken de gemeenten in onze regio ook of ze op schema liggen met de komst van meer duurzame energie. Als er achterstanden dreigen te ontstaan, worden plannen dan aangepast of bijgestuurd.