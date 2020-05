‘Extra veilig gevoel’: elke leerling zijn eigen flesje handgel

Die vader is Joram Vermeulen, vader van twee kinderen in groep 7 van de Etten-Leurse basisschool. Als ondernemer maakt en verkoopt hij sinds een maand of twee producten waar in deze coronacrisis veel vraag naar is, zoals desinfecterende handgel en mondkapjes. Hij startte er speciaal een nieuwe tak in zijn bedrijf voor op: SafeShock.nl.